Зима не спешит приходить: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на выходные

Очередное потепление с небольшими осадками в виде снега ожидается в Москве и Подмосковье на выходных 30 ноября и 1 декабря, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 30 ноября, по прогнозу эксперта, в столице ожидается облачная погода с прояснениями, а ночью местами небольшой снег.

«Днем преимущественно без осадков. Температура ночью -1…+1 градуса, днем от 0 до +2. В регионе ночью и днем -3…+2 градуса. Ветер юго-западный, западный от 4 до 9 метров в секунду. Местами гололедица», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В первый день зимы в Москве облачно с прояснениями, ночью также местами возможен небольшой снег.

«Днем небольшие осадки, преимущественно в виде мокрого снега. Температура ночью -1…+1, днем +1…+3 градуса. В Подмосковье ночью -4…+1, днем -2…+3 градуса. Ветер сохранится юго-западный, западный, 4-9 метров в секунду и также возможна гололедица», — добавил Ильин.

В понедельник, 2 декабря, облачно и без осадков. Температура в ночные часы опустится до -4…+1, а днем ожидается от -3 до +2 градусов. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду.

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