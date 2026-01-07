К5 для армии: как инициатива «КАМАЗа» привела к крупному гособоронзаказу

Генеральный директор ПАО «КАМАЗ» Сергей Когогин раскрыл детали успешного пилотного проекта, который открыл компании путь к новому крупному контракту с Министерством обороны. По его словам, в 2025 году армия получила пробную партию новейших тягачей линейки К5 во многом благодаря настойчивости самого автогиганта.

«Это был наш осознанный эксперимент, — подчеркнул Когогин в беседе с изданием «За рулем». — Мы буквально убеждали военных принять эти машины. Современный армейский тягач с полной нагрузкой способен преодолевать до тысячи километров в сутки. В таких условиях комфорт и эргономика кабины для водителя — не роскошь, а прямой фактор выполнения задачи и сохранения ресурса человека», — добавил он.

Результаты эксплуатации превзошли ожидания. Военные по достоинству оценили повышенную надежность, проходимость и, что особенно важно, уровень комфорта новых автомобилей, разработанный с учетом длительных переходов. Положительный опыт эксплуатации первой партии стал решающим аргументом при формировании планов на следующий год.

Как сообщил глава «КАМАЗа», положительные отзывы военных водителей и командования напрямую повлияли на решение о размещении более крупного заказа на автомобили семейства К5 для нужд армии в 2026 году.

Ранее сообщалось, что в Москве протестируют автобус КамАЗ-4290 на пригородных маршрутах.