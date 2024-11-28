Спустя 4 года после развода: Павел Деревянко сыграет свадьбу в ближайшем будущем

После расставания с гражданской женой Дарьей Мясищевой у актера Павла Деревянко уже довольно долгое время длится роман с российским дизайнером одежды Зоей Фуць. Накануне пару застал врасплох вопрос о свадьбе — Деревянко не смог ответить, собирается ли он делать предложение возлюбленной. Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какая судьба ждет эти отношения.

Карты Таро указали Алексеевой на переломный момент в жизни актера и готовность к новым свершениям. Возможно, Деревянко обдумывает предложение руки и сердца. Эзотерик предсказала новые начинания и материальное благополучие в судьбе знаменитости, вместе с Фуць его ждет стабильность.

«Рыцарь Монет дополнительно подтверждает серьезный подход к отношениям», — добавила она.

Деревянко может не решаться на предложение из-за страхов и переживаний. Но все-таки карты указывают на стремительное развитие событий и успех в отношениях, что может подтолкнуть актера к действию в скором времени. По словам Алексеевой, свадьба Деревянко и Фуць может состояться в ближайшие месяцы, однако это потребует от пары честности и открытости.

«Карта Дьявол предостерегает от зависимостей или конфликтов, которые могут возникнуть в браке, тогда как Четверка Монет говорит о желании сохранить стабильность. Королева Пентаклей указывает на заботу и поддержку в семье», — добавила эзотерик.

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