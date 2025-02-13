Как 14 февраля привлечь пополнение в семье: народные приметы в День святого Трифона

Память святого мученика Трифона чтит православная церковь 14 февраля. Девушки всегда молились ему о хороших женихах, ведь в феврале в старину всегда играли свадьбы. Подробнее о жизни святого и приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святой мученик Трифон жил в 3-м веке во Фригии. Он прославился даром чудотворения. Еще в юности святой изгонял бесов и исцелял болезни, обращая многих к христианской вере. Предание гласит, что Трифон молитвой избавил от нашествия вредных насекомых целый город, за что ему воздали почести. Во время гонений на христиан при императоре Деции Трифона схватили и подвергли жестоким пыткам за отказ отречься от веры.

В православной традиции ему молятся об избавлении от вредителей, о благополучии в сельском хозяйстве и о помощи в трудных обстоятельствах. В некоторых регионах этот день совпадал с народными гуляньями и обрядами, связанными с началом весны и плодородием земли. Хорошей приметой считается сыграть свадьбу в этот день — к счастливой семейной жизни.

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Приметы

Ясное, звездное небо — к поздней и затяжной весне;

Погода на Трифона показывает, какой будет вся весна;

Свиньи расхрюкались — перед переменой погоды на пасмурную и снежную;

На щеколде выступает свежая ржавчина — перед ухудшением погоды;

Какова погода в этот день — таков и февраль;

В закромах осталось много хлеба — к урожайному году;

Если замужней женщине в этот день бросить букет цветов в водоем, который не скован льдом и помолиться небу — скоро будет пополнение;

Хорошей приметой считается и бракосочетание на День всех влюбленных — к долгой и счастливой семейной жизни;

Если в амбаре завелись мыши и насекомые, следует помолиться в этот день святому Трифону, и досадная напасть вскоре исчезнет;

Если 14 февраля пара даст обоюдную клятву верности — никакие соблазны не смогут разрушить этот союз.

Именины в этот день отмечают: Василий, Тимофей, Петр, Давид, Николай, Гавриил, Фелиция.

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