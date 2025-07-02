Сальмонеллез и задержка в развитии: почему опасно пить воду из-под крана даже через фильтр

Многие уверены: если пить воду из-под крана, но с установленным фильтром, вред для организма значительно снижается. Однако даже при соблюдении всех санитарных норм в водопроводной воде могут содержаться металлы, включая свинец, остатки хлора и его соединений, нитраты, фтор и алюминий, бактерии, сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач-эндокринолог Красногорской больницы Татьяна Губина.

Она отметила, что далеко не все фильтры способны устранить эти вещества. Некоторые — частично очищают, тогда как другие — пропускают полностью.

«Даже при отсутствии запаха и какого-либо цвета микрофлора может присутствовать в воде. Если человек будет систематически пить воду из-под крана с использованием фильтра, это не защитит его от заражения, к примеру, сальмонеллезом, вирусным гастроэнтеритом. Кроме того, металлы в воде способны вызывать хроническую интоксикацию, неврологические расстройства, включая сильнейшие головные боли, поражение почек и печени», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Некоторые компоненты, содержащиеся в такой воде (в том числе остатки лекарств), могут имитировать гормоны, влияя на щитовидную железу, репродуктивную систему, подчеркнула врач.

«Если говорить о щитовидной железе, то избыток хлора, фтора и нитратов могут нарушать синтез гормонов Т3 и Т4, что приводит к гипотериозу. Относительно половой системы: ксенобиотики, имитирующие эстрогены, могут вызывать сбои менструального цикла, снижение фертильности у женщин и уменьшение количества сперматозоидов у мужчин», — добавила эксперт.

При этом нужно помнить, что в большей степени страдает детский организм. Соединения, которые содержатся в воде из-под крана, могут задерживать развитие, вызывать нейроповеденческие расстройства.

«Ни кувшин, ни фильтр не справляются с такими соединениями. Помогает только система обратного осмоса или бутилированная вода проверенного происхождения. Вместе с тем рекомендовано использовать фильтры с многоступенчатой очисткой, менять фильтр строго по инструкции, не менее раза в год сдавать воду на проверку, следить за самочувствием и вовремя обращаться к врачу», — заключила врач.

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