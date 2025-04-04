Как мигранту задержаться в России больше чем на три месяца и что нужно для съема жилья

В Московской области продолжается усиление контроля за пребыванием иностранных граждан, а также за сдачей им жилья. Подробнее о правилах пребывания, постановки на учет и аренды помещения — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Правила пребывания

Федеральный закон №115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» гласит, что иностранные граждане и лица без гражданства имеют право на свободу передвижения в личных или деловых целях в пределах страны на основании документов, выданных или оформленных им в соответствии с законом. ИсключениемИсключение составляют посещения территорий, для въезда на которые требуется специальное разрешение.

К ним относятся территории с регламентированным посещением иностранных граждан. Решение о допуске мигранта на территорию принимается ФСБ России или ее территориальными органами. Также иностранный гражданин обязан встать на учет, подав заявление.

Срок временного пребывания в порядке, не требующем получения визы, не может превышать 90 суток суммарно в течение каждого календарного года. Непрерывный срок временного пребывания иностранного гражданина также не может превышать 90 суток. Более трех месяцев в России могут находиться граждане Белоруссии и Южной Осетии. Также срок временного пребывания может быть продлен, если на день истечения указанных сроков мигранту продлен срок действия визы или иной срок временного пребывания. Находиться в РФ дольше могут и те иностранные граждане, которые получили разрешение на работу или продлили срок действия разрешения на работу.

Фото: [ медиасток.рф ]

Как и где подать заявление?

Подать заявление на постановку на учет может гражданин РФ, являющийся собственником жилья или доли в нем, а также зарегистрированный по месту жительства в помещении, где оформляется учет. Также заявление может написать сам иностранный гражданин, имеющий вид на жительство, зарегистрированный по месту жительства, и иностранный собственник жилья, где оформляется учет, и доли в нем.

Кроме того, за иностранного гражданина подать заявление может организация, на которую он работает. Поставить на учет по месту пребывания по доверенности нельзя. Подать заявление можно онлайн на сайте Госуслуг, лично в МФЦ или МВД.

Для подачи заявления на портале Госуслуг необходимо указать данные документов и загрузить фотографии или сканы всех заполненных страниц паспорта либо другого документа, удостоверяющего личность иностранца, и документа, подтверждающего право пребывания в России. Данные заполняются на русском языке, в том числе место рождения. Достаточно указать только страну рождения.

Также необходимо ввести дату прибытия в РФ и даты пребывания по адресу, где будет учет. Заявление отправляется в МВД, а при получении результата нужно получить отрывную часть уведомления о прибытии — это и есть документ о постановке на учет по месту пребывания. Документ в электронном виде приходит в личный кабинет в течение 1 рабочего дня с момента получения МВД заявления.

Фото: [ freepik.com ]

Для того чтобы подать заявление через МФЦ или МВД лично, необходимо посетить подразделение по месту будущего учета. Обязательно присутствие одного из собственников жилья или зарегистрированного в нем гражданина РФ либо иностранца с видом на жительство со своими документами и документами иностранца. Иностранец, которого ставят на учет, может не приходить. Получить отрывную часть уведомления о прибытии можно в день обращения. В базу сведения о постановке на учет вносятся в течение 3 рабочих дней.

Какие документы нужны?

Если заявление подает гражданин РФ или иностранец за другого иностранца, необходимы:

паспорт собственника жилья или доли в нем, либо зарегистрированного по месту жительства в этом помещении гражданина РФ или иностранца с видом на жительство (ВНЖ);

паспорт иностранца или другой документ, удостоверяющий личность;

адрес, по которому нужно поставить иностранца на учет;

документ, подтверждающий право пребывания иностранца в России: виза, разрешение на временное проживание (РВП), разрешение на временное проживание в целях образования (РВПО) или ВНЖ;

отрывная часть уведомления о постановке на учет по месту пребывания, если нет постоянной регистрации — при подаче заявления иностранцем за другого иностранца;

миграционная карта (гражданам некоторых стран она не нужна);

прежний адрес пребывания в России — при наличии;

паспорт или аналог паспорта законного представителя — родителя, усыновителя, опекуна или попечителя — при постановке на учет ребенка или недееспособного;

документ, подтверждающий права законного представителя, — при постановке на учет ребенка или недееспособного;

трудовой договор, патент, чек на оплату патента, дактилоскопическая карта — если на учет ставится трудящийся в России иностранец или член его семьи;

документ, подтверждающий родственные связи, например, свидетельство о браке или рождении — если ставятся на учет члены семьи трудящегося иностранца.

Фото: [ freepik.com ]

Правила сдачи жилья

Сдача в аренду жилья гражданину другого государства регламентируется Федеральным законом № 109 «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», Федеральным законом № 115 «О правовом положении иностранных граждан в РФ», а также Жилищным кодексом РФ, гл. 7, разд. 3 «Основание и порядок предоставления жилого помещения по договору социального найма».

Хозяин жилья, при сдаче его в аренду, обязан убедиться, что документы иностранца действительны и в них нет исправлений, личные данные паспорта и миграционной карты совпадают, виза не просрочена, а если визы нет — должно быть другое основание, которое ее замещает (например, приглашение работодателя).

Когда документы проверены, собственник жилья должен в устном или письменном порядке уведомить миграционную службу о прибытии мигранта для постановки на учет. Это входит в обязанность арендодателя, а не иностранного гражданина.

Составляя договор аренды, нужно быть особенно внимательным при прописывании прав и обязанностей сторон. Договор также должен быть зарегистрирован. Об этом необходимо сообщить участковому инспектору, чтобы он знал о легальности проживания мигрантов в жилом помещении.

В случае сдачи жилья иностранцу без договора найма хозяин помещения может быть привлечен к ответственности за незаконное предпринимательство. Также на арендодателя может быть наложен штраф в случае неуведомления миграционной службы о сдаче квартиры иностранному гражданину.

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