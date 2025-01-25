Как на Ермилу и Стратоника лечили больных: народные приметы 26 января
Фото: [freepik.com]
Ермилов День издавна отмечается 26 января. В эту дату церковь вспоминает великомучеников Ермила и Стратоника Синигидонских. Подробнее о святых и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и традиции
Согласно преданию, в этот день Ермил и Стратоник отправились на поиски света в темные времена. Они встретили множество испытаний, но сила их дружбы и надежды преодолела все преграды. Ермил всегда искал приключений, стремясь исследовать окрестные леса и речки. Стратоник же, с серьезным взглядом, предпочитал углубляться в книги, познавая мир через страницы древних мистерий и историй.
В этот день принято готовить особые блюда. Например, пшеничная каша с медом и ягодами. Также 26 января наблюдали за кошками, чтобы узнать погоду. Их особенно почитали в день Ермила и Стратоника. Больных людей сажали на места, где любит сидеть питомец, чтобы излечить их, а перед укладыванием детей в кровать, в нее сажали кошку.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Сильная тяга в печи — на мороз, слабая — к теплу;
- Лес шумит — к теплу;
- Если в доме есть больной, в этот день его сажали на место, где любит лежать кошка — это поможет выздороветь;
- Перед тем, как укладывать ребенка спать в этот день, нужно посадить в кровать кошку;
- Если кошка поест отварной горох — она может лишиться слуха;
- Убить кошку — обречь себя на 7 лет несчастий;
- Кто в этот день лежит на печи или в кровати — не будет болеть;
- Кто проводит время на улице — может заболеть лихорадкой;
- Кошка скребет стену — ожидается ненастье;
- Кошка скребет пол — будет метель.
Именины в этот день отмечают: Терентий, Иосиф, Виталий, Владимир, Николай, Федор, Михаил, Степан.
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