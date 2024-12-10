Как написать письмо Деду Морозу в России в 2024 году, чтобы вам ответили

Написание письма Деду Морозу стало одной из важнейших традиций практически для каждого ребенка. Ежегодно в Москве и Московской области устанавливают специальные почтовые ящики для отправки посланий, но это можно сделать и другими способами. Подробнее о том, как написать письмо и отправить его адресату — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Как написать письмо

По желанию родители с детьми могут скачать из интернета специально оформленный бланк для письма, но украсить послание Деду Морозу можно и самостоятельно, разрисовав его на свой вкус. В письме важно указать хорошие поступки, которые ребенок сделал за год, рассказать о достижениях, а также поздравить самого Деда Мороза с наступающим праздником. Не будет лишним и поблагодарить его за прошлогодний подарок, прежде чем попросить то, чего хочется в этом году.

Фото: [ медиасток.рф ]

Некоторые родители включают фантазию и смекалку, кладут письмо в морозилку или отдают сделанному своими руками снеговику на улице. Кто-то оставляет записку под елкой, но даже в этом случае ответ Деда Мороза не заставит себя ждать, если подготовиться и заказать обратную связь от волшебника заранее или в тайне от ребенка продублировать письмо по адресу Деда Мороза. Лучше всего отправлять письма до середины декабря.

Способы отправки

Традиционный способ — отправка письма с помощью «Почты России» по адресу: 162390, Вологодская область, г. Великий Устюг, дом Деда Мороза.

Кроме официального адреса в Вологодской области, письмо также можно отправить и в Московскую усадьбу по адресу: 109472, Москва, Волгоградский проспект, владение 168д.

Попросить у волшебника подарок можно и не выходя из дома, отправив послание в электронном виде или через форму обратной связи. В таком письме родители могут приложить рисунок, фотографию или даже добавить видео со стихами.

В торговых центрах и парках

Каждый год в Москве и Подмосковье устанавливают почтовые ящики Деда Мороза. Найти их достаточно легко, они располагаются в украшенных зонах и подписаны: «Московская усадьба Деда Мороза». В 2024 году будет установлено свыше 150 таких ящиков, а заберут послания помощники Деда Мороза — снеговики-почтовики.

Фото: [ медиасток.рф ]

Места, в которых можно будет найти почтовые ящики: Парк Горького, «Таганский», «Красная Пресня», «Митино», «Северное Тушино», «Серебряный бор», «Ходынское поле», «Ангарские пруды», «Дубки», «Сокольники», Перовский, Измайловский, Лианозовский, Бабушкинский, «Кузьминки», «Фили», «Музеон», парки Олимпийской Деревни и 50-летия Октября, детский парк имени Н.Н. Прямикова и имени Юрия Лужкова, сады «Эрмитаж» и имени Н.Э. Баумана, усадьбы Люблино, Воронцово, Алтуфьево, Измайлово, Московская усадьба Деда Мороза, а также зона отдыха «Левобережье», сквер по Олонецкому проезду, зона отдыха «Терлецкая дубрава», музеи-заповедники «Коломенское» и «Царицыно».

В Московской области почтовые ящики Деда Мороза установят в парках и скверах во всех муниципалитетах.

Скандал из-за долгов

В ноябре этого года стало известно, что главный Дед Мороз страны лишился своей резиденции из-за долгов перед ФНС в размере 52 тыс. рублей. Виновницей оказалась бывшая управляющая ООО «Резиденция Деда Мороза», экс-депутат вологодского Заксобрания Татьяна Муромцева. В 2022 году ее задержали за финансовые махинации, а также растрату бюджета на бренд. Женщина в течение пяти лет оказывала туристические услуги от имени резиденции, заработав порядка 120 миллионов рублей.

Теперь деятельность резиденции контролирует правительство, а Муромцеву ждет суд. Заседание было отложено 25 раз, 7 из которых по причине тяжелой болезни обвиняемой. Несмотря на все трудности, работа в резиденции Деда Мороза продолжается в обычном ритме.

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