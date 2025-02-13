Как не испортить себе праздник: эксперт раскрыла главные схемы мошенников на 14 февраля

Праздники всегда сопровождаются ажиотажем, связанным с покупками подарков и организацией мероприятий. В это время из-за суеты многие теряют бдительность. А это значит, что мошенники будут повышать активность для того, чтобы воспользоваться доверчивостью пользователей различных сервисов. И 14 февраля – не исключение. Какие уловки используют злоумышленники в День всех влюбленных, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала руководитель консалтингового агентства Виктория Синицына.

Все любят получать подарки, и когда приходит неожиданное известие о том, что кому-то отправили цветы или сделали другой заказ на его имя, любой обрадуется.

«В этом приподнятом настроении в последнюю очередь ждешь подвоха. А мошенникам только это и нужно. На этот случай они разработали такую схему: вам на телефон приходит код, якобы подтверждающий доставку заказа или его получение. Вас просят назвать код представителю службы доставки для завершения заказа. Но на самом деле это может быть код от вашего банковского приложения. И таким образом злоумышленники просто спишут средства со счета», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Также накануне этого праздника аферисты используют для своих целей и сайты знакомств.

«Под разным предлогом новый знакомый может попросить вас что-то купить — например, билеты в кино или на другое мероприятие. При этом якобы для удобства мошенник высылает ссылку для онлайн-покупку. Но это поддельная фишинговая ссылка. Платеж, сделанный по этим реквизитам, окажется у злоумышленников, после чего он пропадет со связи», — подчеркнула Синицына.

Важно проявлять бдительность, общаясь с незнакомыми людьми в сети, и не передавать никому личные и платежные данные.

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