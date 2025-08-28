Жаркое лето вернется в Москву и Подмосковье в выходные: прогноз погоды на 30 и 31 августа

В выходные 30 и 31 августа в Москву и Подмосковье вернется жаркое лето — температура воздуха поднимется до +29 градусов, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, ночью облачно с прояснениями и преимущественно без осадков.

«Температура воздуха ночью +15…+17 градусов. Днем переменная облачность и без осадков. Температура воздуха в столице +26…+28 градусов. Ночью в Подмосковье +12…+17 градусов, днем +24…+29 градусов. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду», — пояснил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье также переменная облачность. Днем ясно и без осадков.

«В столице ночью +15…+17 градусов, днем +27…+29. В Подмосковье ночью +11…+16, днем +24…+29 градусов. Ветер юго-западный, южный, 5-10 метров в секунду», — добавил Ильин.

В понедельник ожидается переменная облачность и преимущественно без осадков. Ночью +11…+16, днем +21…+26 градусов. Ветер западной четверти, 3-8 метров в секунду, заключил эксперт.

