Как определяли погоду по кошкам: народные приметы и поверья на Елисея Гречкосея 27 июня

Православная церковь 27 июня вспоминает пророка Елисея. В народе дату называют Елисей Гречкосей. О чем предупреждают народные приметы этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Пророк Елисей — ученик и преемник пророка Илии. Он родился в селении Авел-Мехола и был призван к пророческому служению, когда Илия помазал его своим плащом, символизируя передачу духовной власти. С этого момента Елисей неотступно следовал за Илией, став свидетелем его вознесения на небо в огненной колеснице. Получив от Илии двойную порцию духа, Елисей продолжил его дело, совершая множество чудес: исцеление больных, воскрешение мертвых, разделение вод реки Иордан. Он обличал царей в нечестии, предсказывал будущее и защищал нуждающихся.

Пророчества Елисея часто касались политических и военных событий, помогая израильскому народу в трудные времена. Он предсказал победы в битвах, разоблачал врагов и наставлял правителей. Своей жизнью и деятельностью Елисей утверждал веру в единого Бога и призывал к покаянию и праведности.

В этот день православные христиане посещают храмы, вознося молитвы пророку и просят его заступничества. Традиционно читают житие святого, размышляя о его добродетелях и подражая его вере. Считается, что молитва Елисею помогает в исцелении от болезней и укреплении духа.

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Приметы

Летучие мыши много кричат и залетают в дома — к ненастью;

Кошка чихает и кашляет — к дождю;

Много комаров — урожай будет на ягоды, а если мошек — на грибы;

Вечерний лес теплее поля — к дождю;

Утки притихли — к грозе;

Коршуны парят в небе — к хорошей погоде;

Сполохи на небе — к погодным переменам;

Зяблик звонко запел — погода будет ясной;

В полдень черные тучи — вечером будет дождь;

Петух головой трясет и поет некстати — беда тучи гонит;

Не принято в этот день лениться, а работу нужно выполнять качественно;

Нельзя переедать, чтобы не заболеть;

Нельзя хвалиться своими успехами, чтобы не спугнуть удачу;

Плохой приметой считается сорвать цветок лютика — к конфликту с важным человеком.

Именины в этот день отмечают: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Мстислав, Николай, Павел, Серафим.

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