Как определяли погоду по кошкам: народные приметы и поверья на Елисея Гречкосея 27 июня
Фото: [freepik.com]
Православная церковь 27 июня вспоминает пророка Елисея. В народе дату называют Елисей Гречкосей. О чем предупреждают народные приметы этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Пророк Елисей — ученик и преемник пророка Илии. Он родился в селении Авел-Мехола и был призван к пророческому служению, когда Илия помазал его своим плащом, символизируя передачу духовной власти. С этого момента Елисей неотступно следовал за Илией, став свидетелем его вознесения на небо в огненной колеснице. Получив от Илии двойную порцию духа, Елисей продолжил его дело, совершая множество чудес: исцеление больных, воскрешение мертвых, разделение вод реки Иордан. Он обличал царей в нечестии, предсказывал будущее и защищал нуждающихся.
Пророчества Елисея часто касались политических и военных событий, помогая израильскому народу в трудные времена. Он предсказал победы в битвах, разоблачал врагов и наставлял правителей. Своей жизнью и деятельностью Елисей утверждал веру в единого Бога и призывал к покаянию и праведности.
В этот день православные христиане посещают храмы, вознося молитвы пророку и просят его заступничества. Традиционно читают житие святого, размышляя о его добродетелях и подражая его вере. Считается, что молитва Елисею помогает в исцелении от болезней и укреплении духа.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Летучие мыши много кричат и залетают в дома — к ненастью;
- Кошка чихает и кашляет — к дождю;
- Много комаров — урожай будет на ягоды, а если мошек — на грибы;
- Вечерний лес теплее поля — к дождю;
- Утки притихли — к грозе;
- Коршуны парят в небе — к хорошей погоде;
- Сполохи на небе — к погодным переменам;
- Зяблик звонко запел — погода будет ясной;
- В полдень черные тучи — вечером будет дождь;
- Петух головой трясет и поет некстати — беда тучи гонит;
- Не принято в этот день лениться, а работу нужно выполнять качественно;
- Нельзя переедать, чтобы не заболеть;
- Нельзя хвалиться своими успехами, чтобы не спугнуть удачу;
- Плохой приметой считается сорвать цветок лютика — к конфликту с важным человеком.
Именины в этот день отмечают: Александр, Владимир, Вольдемар, Георгий, Егор, Елисей, Мстислав, Николай, Павел, Серафим.
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