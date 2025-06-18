Как отвлечь детей от телефона: топ-3 нескучные идеи, чем занять ребенка в дороге с пользой

Развлекать ребенка в дороге во время летнего путешествия с помощью гаджетов — не лучшая идея, ведь телефон может надоесть или на нем закончится заряд, считает руководитель маркетинговых коммуникаций сети «Буквоед» Виктория Нурмухамедова. Эксперт назвала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» топ-3 нескучных способа занять детей в поездке с пользой.

По ее словам, отличным выбором для малышей, которые не любят читать большие тексты, станут комиксы. Яркие иллюстрации, динамичный сюжет и короткие диалоги помогут удержать внимание ребенка. Среди огромного многообразия Нурмухамедова посоветовала обратить внимание на комикс про ежика Соника и его верных друзей, спасающих мир от злодеев (12+).

Также стоит посмотреть интерактивные книги, которые включают в себя головоломки, задания, лабиринты и даже элементы дополненной реальности. Так, родители не только читают, но и играют вместе с ребенком. Эксперт порекомендовала книгу-панорамку «Динозавры. Большая интерактивная энциклопедия» (6+), с помощью которой малыши могут почувствовать себя настоящими археологами.

Книги с дополненной реальностью полностью погрузят ребенка в историю. С помощью специальных приложений они создают эффект присутствия. Как отметила специалист, особенно такие книги понравятся дошкольникам и младшим школьникам.

«Отправиться в кругосветное путешествие, не покидая машину, позволит «Атлас мира для детей с дополненной реальностью» (6+). Этот интерактивный атлас станет проводником для ребенка и познакомит его с континентами и частями света, культурами и природными чудесами Земли. Дополненная реальность оживит географические объекты, животных и птиц, превращая изучение мира в увлекательную игру», — добавила Нурмухамедова.

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