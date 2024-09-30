Как получить бесплатные монеты в Musk Empire: загадка, ребус и комбо на 30 сентября

В новом бизнес-симуляторе Musk Empire, который продолжает набирать популярность среди пользователей Telegram, можно бесплатно получить игровые монеты, если разгадать загадку и ребус, а также сделать правильные инвестиции. Актуальные данные для игрового интерактива, коды и комбо в инвестициях — в материале «Подмосковье сегодня».

Ответ на загадку дня 30 сентября, за которую можно получить монеты, — «Airdrop», а на ребус — «Exchange». Также можно заработать, собрав Маск-комбо в инвестициях. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Актуальная комбинация на сегодня:

Фото: [ Кадр из игры X Empire ]

Еще один способ получить монеты — указать верный код из видео на YouTube. Номер эпизода можно узнать в самом видео или в игре — он указан в конце названия. Актуальные коды: «Episode 53 — 19953», «Episode 54 — 10954», «Episode 55 — 71755».

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