Как получить бесплатные монеты в Musk Empire: загадка, ребус и комбо на 5 октября

В новом бизнес-симуляторе Musk Empire, который продолжает набирать популярность среди пользователей Telegram, можно бесплатно получить игровые монеты, если разгадать загадку и ребус, а также сделать правильные инвестиции. Актуальные данные для игрового интерактива, коды и комбо в инвестициях — в материале «Подмосковье сегодня».

Ответ на загадку дня 5 октября, за которую можно получить монеты, — «Fork», а на ребус — «Seed». Также можно заработать, собрав Маск-комбо в инвестициях. Для прокачки необходимо перейти в раздел «Город» и выбрать «Фондовая биржа». Актуальная комбинация на сегодня:

Еще один способ получить монеты — указать верный код из видео на YouTube. Номер эпизода можно узнать в самом видео или в игре — он указан в конце названия. Актуальные коды: «Episode 56 — 81156», «Episode 57 — 49057».

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