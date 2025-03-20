Как распознать безответную любовь: психолог описала мужчин, от которых нужно бежать

Нередко случается, что при сильной влюбленности человек идеализирует партнера и не замечает его настоящего отношения. Через розовые очки сложно разглядеть даже полное безразличие. Как на самом деле распознать безответную любовь и выйти из таких отношений, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала психолог Александра Метальникова.

Эксперт отметила, что не стоит обманывать себя, будто возможна любовь «без признаков жизни», то есть когда мужчина ничего не делает для женщины, а делает все только для себя и так, как ему удобно.

«Это не любовь, а сожительство для его пользы. Мне очень понравилась фраза, вопрос для проверки отношений: «Если бы он молчал, вы бы влюбились в его поступки?». Она позволяет отличить мужчин, которые подлинно любят и вкладываются в отношения, от тех, кто только пудрит мозги», — пояснила психолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Фото: [ freepik.com ]

Кроме того, женщинам, продолжила она, чаще свойственно обманывать себя в отношениях, придумывая любовь мужчины.

«Это происходит потому, что общество принуждает нас больше заботиться о детях и в целом об отношениях. Был эксперимент с эмпатией: традиционно считается, что у женщин эмпатия выше, но, если обещать за нее вознаграждение, дисбаланс тут же выравнивается, и мужчины начинают сочувствовать наравне с женщинами», — добавила Метальникова.

Женщины в целом более склонны ориентироваться на отношения и вкладываться в них, нежели мужчины. И это, по словам психолога, абсолютно нормально, если потребность в теплом общении реализуется с друзьями, в признании — с коллегами и клиентами, в объятиях и поглаживаниях — с массажисткой, а в совместном ведении хозяйства — в обсуждениях с соседкой.

Фото: [ freepik.com ]

«Не нужно ждать от мужчины, что он будет целым миром. А если он этого требует от вас — бегите. Если некомфортно в отношениях, в паре, важно для самой себя определить, что плохо и что хочется вместо этого, что вы получаете в этих отношениях и что отдаете. Что еще хотелось бы получать, а что уже надоело отдавать? Сформулируйте это для себя, лучше на бумаге — это лучший способ посмотреть на ситуацию со стороны и здраво оценить все плюсы и минусы, все слои и уровни отношений», — посоветовала Метальникова.

Потом следует выбрать спокойное время и место и поговорить о своих страхах, проблемах и ожиданиях с мужчиной.

«Если это невозможно сделать — бегите. Вы никогда не сможете построить хорошие глубокие качественные отношения, не обсуждая их. В том числе свои надежды и свои ожидания. Многие мужчины боятся это делать, но это не повод этого не делать. Если это невозможно, повторюсь — бегите», — добавила психолог.

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