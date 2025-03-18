Психолог объяснила, почему кормление грудью в общественных местах необходимо для здоровья нации

Тема кормления детей грудью в общественных местах долгие годы вызывает резонанс. Кто-то считает это абсолютно нормальным, а кто-то выражает мнение о недопустимости этого действия. Психолог Александра Метальникова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», нормально ли кормить ребенка грудью в общественном месте и почему это действие вызывает столь неоднозначную реакцию людей.

По словам специалиста, на сегодняшний день таких случаев стало намного меньше, чем раньше, и во многом это связано с общественным порицанием и объектным отношением к женщине.

«Мое любимое сравнение — мужчины не стеснялись раньше писать в общественных местах, и это вызывало гораздо меньше порицания, чем кормление грудью. Кроме того, в СМИ часто показывается насилие, но при этом кормление грудью в общественных местах считается чем-то неприличным, хотя это намного приличнее, чем насилие. При этом огромная масса людей охотно читает про убийства и, вероятно, даже не запрещает это делать своим детям», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Еще одним фактором, продолжила она, является запрет на кормление грудью и в целом отучение матерей кормить детей грудью.

«Во многом это следствие того самого объектного отношения к женщине, которое, в свою очередь, вызвано тем, что некоторым людям нужно продать побольше своих товаров и услуг, чтобы грудь у женщины была идеальной. Миллионы вкладываются в рекламу таких средств, включая импланты, которые жутко вредны для здоровья. Вообще, в посыл, что женщина должна быть такой или сякой, вкладываются миллионы», — добавила Метальникова.

Это, по словам психолога, делается для того, чтобы женщины в ответ вкладывали большие суммы в эти товары или услуги для красоты и не думали о том, чего они на самом деле хотят и как хотят выглядеть.

«Еще одна большая проблема сейчас — это взаимоотношения матерей и детей. В них очень старается влезть и фармация, и медицина, и кто угодно еще. То есть роды становятся очень медицинскими, сплошь искусственный окситоцин, который сильно портит взаимоотношения матери и ребенка, а также биохимию и микрофлору организма», — продолжила эксперт.

Это также сильно искажает опыт материнства. Кормление грудью — малая часть взаимоотношения матери и ребенка, но очень важная.

«Если мы хотим жить в здоровой нации, в здоровой стране, мы должны приветствовать любые естественные проявления родительства. Я понимаю, что многим людям это может быть неприятно по каким-то своим глубоко личным причинам. Возможно, у них не было приятного опыта отношений с матерью в детстве, и теперь их корежит от одного вида женщины, которая никого не трогает, тихо, мирно сидит в общественном месте и кормит грудью», — подчеркнула психолог.

Кроме того, продолжила Метальникова, на многих иконах Дева Мария кормит младенца Христа грудью, поэтому людям следует приветствовать любые проявления естественного родительства.

«Если вы увидите маму, которая кормит грудью в общественном месте, не постесняйтесь, тихонечко подойдите к ней и шепотом скажите: «Какая вы молодец, я вами восхищаюсь, вы такая красивая». Поверьте, любой молодой маме эти слова нужны, как воздух. Пересильте себя, это окупится в вашей жизни, это принесет очень много положительных изменений», — заключила эксперт.

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