Как российские знаменитости отреагировали на присвоение Shaman звания заслуженного артиста России

На официальной церемонии награждения в Кремле певцу Shaman (Ярослав Дронов) вручили нагрудный знак «Заслуженный артист РФ», сообщил он в своем телеграм-канале. Актер Оскар Кучера согласился с тем, что музыкант заслужил почетное звание.

В беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» Кучера заявил, что на данный момент Shaman является одним из самых популярных артистов в России, и было бы странно не дать ему звание заслуженного артиста РФ.

«С большим удовольствием поздравляю Ярослава, молодец! Прекрасно! Заслуживает, народ его любит. Первый шаг к народному (звание народного артиста России — прим. ред.), как говорится. Дай Бог!» — поздравил актер музыканта.

Кроме того, Кучера пожелал Дронову «просто заниматься творчеством».

Ранее актер Алексей Огурцов заявил, что Shaman еще рано получать звание заслуженного артиста.