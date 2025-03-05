Как самозанятые могут получить пенсию: экономист назвала несколько простых способов

Не секрет, что для самозанятых граждан не предусмотрены пенсионные выплаты, так как работающие на себя не обязаны платить страховые взносы. Однако получить пенсию такие работники все же могут. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Эксперт отметила, что федеральный закон, который регламентирует порядок налогообложения самозанятых граждан, был принят 27 ноября 2018 года. Это экспериментальный проект, срок которого закончится 31 декабря 2028 года, а самозанятыми называют плательщиков налога на профессиональный доход (НПД).

«Самозанятые работают сами на себя, не сдают отчетность, платят налог на профессиональный доход и, что самое главное, не обязаны платить страховые взносы. Из суммы, уплаченного самозанятыми налога, денежные средства поступают только в фонд обязательного медицинского страхования (37%). Обязательных пенсионных отчислений по самозанятым не предусмотрено, а следовательно, и ИПК по ним не накапливаются», — добавила Проданова.

Отработанное в качестве самозанятого время не учитывается и в страховой стаж. Чтобы получать страховую пенсию в 2025 году, нужно быть обладателем минимум 30 пенсионных баллов, и трудовой стаж должен составлять не менее 15 лет.

«То есть получить страховую пенсию 100% при наступлении определенного возраста не получится. Проблема с наработкой стажа и пополнением ИПК решается автоматически, если самозанятый еще параллельно работает по трудовому договору. В этом случае отчисления в Пенсионный фонд осуществляет работодатель, да и стаж копится», — отметила эксперт.

Также самозанятый может зарегистрироваться в ПФР в качестве страхователя ОПС и осуществлять добровольные страховые взносы.

«В данном случае речь идет о так называемой покупке «стажа». Размеры отчислений и сроки их уплаты самозанятый определяет самостоятельно. В 2025 году 1 год страхового стажа и 1 балл соответственно составляют 59 241,6 рубль. Заплатите меньше — страховой стаж и ИПК будут пересчитаны пропорционально. Проследить за накопленным стажем можно в приложении "Мой налог"», — пояснила экономист.

Есть и еще один вариант, который позволяет накопить на пенсию, продолжила Проданова.

«Самозанятый может производить накопления самостоятельно, открыв депозит или ИИС, без взаимодействия с ПФР. Размер накопленного и преумноженного капитала в данном случае будет напрямую зависеть от финансовой грамотности самозанятого. И самое главное, пенсию можно получать и без страхового стажа и накопленных баллов», — отметила эксперт.

Но в данном случае речь идет не о страховой, а о социальной пенсии. Право на нее появляется на пять лет позже назначения пенсии по старости.

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