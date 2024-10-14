Как сажать лук-севок в зиму: без этих советов морозы не оставят огороду шансов

Многие хозяйки любят сажать лук-севок и весной, и осенью, чтобы собирать урожай дважды в год. Специалист по выращиванию сельхозкультур и телеведущая Октябрина Ганичкина, которую называют главной дачницей России, дала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» советы по посадке лука-севка в зиму.

Посадка лука на перо

Посев лука в зиму позволяет уже весной сорвать с грядки раннюю зелень пера. Для этого необходимо посадить мелкий лук-севок. Хорошей головки из него не получится, а вот зелень будет вкусной и неострой, отметила Ганичкина. Обязательно выбирайте именно мелкие луковки, собранные в огороде они не переживут зиму в сетке, потому что высохнут, а для посадки подойдут хорошо.

Фото: [ freepik.com ]

Как сажать:

подготовьте грядку, сделайте бороздки глубиной 3 см, расстояние между ними должно быть 12-15 см;

из-за мелких размеров лука его можно не втыкать, как это делается весной, а рассыпать.

Посадка лука-репки в зиму

При посадке лука в зиму можно также получить луковицы и собрать их уже в июле, а не в сентябре, как при посеве весной. Для выращивания лука-репки садовод порекомендовала выбирать севок покрупнее того, что идет на перо.

Фото: [ freepik.com ]

Как сажать:

подготовьте грядку, глубина бороздок должна быть 5 см, расстояние между ними — 15-18 см;

разместите луковки на расстоянии 4-5 см друг от друга.

Общие советы

Октябрина Ганичкина отметила, что при посадке лука-севка в зиму его необходимо хорошо просушить, в ином случае — при повышении температуры до +10 градусов он может дать всходы. Сажать лук можно в октябре-ноябре, сейчас — самая пора, отметила садовод. Лучше избежать посева в сырую землю и сделать это позже, потому что лук может набухнуть и замерзнуть.

Фото: [ freepik.com ]

«Можно заранее сделать грядку, бороздки и оставить. Даже, когда грядка замерзнет в ноябре, почистить лук, положить в бороздки, закрыть талой землей, накрыть нетканым белым материалом и оставить до весны. Он весной все равно взойдет», — посоветовала эксперт.

Чтобы лук лучше пережил морозы, его также можно замульчировать — засыпать сверху опилками или торфом, рекомендовала Ганичкина. Кроме того, во время посадки на грядку можно добавить удобрения, например, окультуренный торф (полведра-ведро на квадратный метр), а после этого разровнять грядку граблями, утрамбовать и сделать бороздки.

«Я обязательно добавляю какого-то сложного удобрения: нитрофоски столовую ложку и золы древесной 2-3 ложки», — добавила дачница.

Какой сорт лука выбрать

Для тех, кто любит острый репчатый лук, подойдет урожайный Штутгартер Ризен, отличающийся крупными головками. По словам садовода, если собрать лук в июле, урожай будет хорошо храниться до зимы. Также Ганичкина посоветовала обратить внимание на сорт Даниловский 301, его отличают чешуйки фиолетового оттенка.

Фото: [ freepik.com ]

«Можно купить лук-севок в магазине или высадить свой», — заключила специалист.

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