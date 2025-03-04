Как случайно не разрушить брак 5 марта: народные приметы в день Льва Катанского

Православные верующие 5 марта чтят память епископа Льва Катанского. В народе дату называют Лев-катальщик. Подробнее о святом и поверьях на 5 марта — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Лев Катанский родился в Равенне. Он был известен своей праведностью и милосердием. Предание гласит, что его молитвы исцеляли больных и изгоняли бесов. Лев исцелил глухонемую женщину, чем привлек внимание папы римского, направившего его в Катанию. На Сицилии Лев стал известен своей добротой и заботой о бедных. Он основал приюты и больницы, неустанно проповедовал слово Божье, обращая язычников в христианство. Особую славу ему принесла борьба с колдуном Илиодором, который творил зло, используя магию.

В этот день верующие посещают храмы, молятся святому о заступничестве и просят об исцелении. Особое значение придается помощи нуждающимся: раздают милостыню, посещают больницы и приюты. Многие верующие также постятся в этот день, чтобы духовно очиститься и приблизиться к Богу. Народные приметы гласят, что замужним женщинам не стоит выходить на улицу ночью, чтобы не разрушить брак. А детям стоит отложить стрижку, чтобы не испортить память.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Сухой март — к плодородию, дождливый — к неурожаю;

Тает снег с дождями — к половодью;

Пошел снег с дождем — к наводнению, бурному разливу рек;

Ветер сменил направление — к недолгой оттепели;

Обещать что-либо на 5 марта не следует — есть риск не выполнить;

Если всю старую обувь выбросить в этот день — в дом придет достаток;

Дальше всех съехать с горки на санях 5 марта — к счастью;

Кто заболел в этот день — долго не выздоровеет;

Стаи галок и ворон парят высоко в небе — к снегопаду;

Не рекомендуется замужним женщинам ночью выходить на улицу, чтобы не разрушить брак;

Чтобы у ребенка была хорошая память, лучше отложить поход к парикмахеру.

Именины в этот день отмечают: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Сидор, Сильвестр, Теодор, Тит, Тихон, Федор, Филипп, Фока, Фома, Ярослав.

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