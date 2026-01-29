Последняя стадия безумия европейцев: к чему приведет отмена супружеского долга во Франции

Во Франции готовятся отменить понятие супружеского долга, передает AFP. Соответствующий законопроект, как ожидается, заручится поддержкой Национального собрания и может быть одобрен до лета. Психолог Марианна Абравитова в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» объяснила, как такая тенденция повлияет на семьи.

Как пишет СМИ, хотя действующее законодательство прямо не содержит упоминания супружеского долга, в нем закреплена норма о совместной семейной жизни. В ряде случаев суды интерпретируют ее как обязанность супругов вести интимную жизнь и спать вместе. Психолог Абравитова подчеркнул, что в нормальной семьей, возникшей по любви, в случае отказа от супружеского долга одного из партнеров происходят явные изменения в отношениях.

«Внутренняя система такой семьи сначала перекашивается, потом не выдерживает, и здесь второй партнер, которому отказывают, либо находит вне семьи объект, с которым он удовлетворяет свои физиологические потребности, либо вообще такая семья разваливается», — пояснила эксперт.

При этом это не единственная система, при которой семья может существовать, заверила специалист.

«Семьи возникают с разными платформами: например, если у людей нет особой физиологической привязки и они вошли в это семейное партнерство по иным причинам, то в таких семьях все в порядке», — отметила она.

Среди причин можно выделить связь людей на интеллектуальном, эмоциональном или духовном уровне. При этом отказ от супружеского долга, подчеркнула эксперт, не говорит о том, что в семье стоит обязательно ожидать разлада.

«Существует огромное количество вариантов: сейчас есть такие истории, когда кто-то из супругов не может выполнять свой супружеский долг из-за физической или психологической болезни. При этом другой партнер настолько его любит, что принимает такую картину мира и не изменяет», — выразила мнение она.

Кроме того, в нынешних реалиях люди могут договариваться об этом с помощью брачного договора, подчеркнула психолог.

«На Западе в основном, когда люди вступают в брак, они подписывают брачный договор, и я думаю, что после этого прецедента такие моменты будут прописываться в них и учитываться. Я не думаю, что это какая-то большая проблема в современном мире. Если раньше выходили замуж и женились раз и навсегда, то сейчас, если в браке что-то не устраивает, то люди договариваются, находят какие-то альтернативные шаги решения, либо этот брак действительно заканчивается. Однако мир не рушится, потому что сейчас можно заключать и следующие браки», — заключила Абравитова.

