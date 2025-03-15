Как стать красивее и моложе в день мученика Евтропия: народные приметы на 16 марта

Мученика Евтропия вспоминает православная церковь 16 марта. О том, что можно и чего нельзя делать в этот день, — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Мученик Евтропий пострадал за веру во времена правления императора Максимилиана. Его жизнь была полна испытаний и чудес. В народе этот день часто связывают с прощанием с зимой и ожиданием весны. В этот день совершаются богослужения, восхваляющие мученический подвиг святого.

Также считалось, что 16 марта нельзя начинать новые дела, чтобы избежать неудач. Особое внимание уделялось погоде: ясный день предвещал хороший урожай летом. После заката нельзя брать в долг деньги и хлеб, а если умыться до восхода солнца водой, в которой лежало яйцо и серебряный предмет, можно стать красивее и моложе.

Приметы

Вороны в снегу купаются — к ясной погоде;

В полдень на юге закричала ворона — скоро обязательно потеплеет;

Снегири под окном поют — к потеплению;

Скворцы прилетели — к богатому урожаю зерновых;

Нельзя после заката брать и давать в долг деньги и хлеб — весь год будет в долгах;

Солнце спряталось — дождь пойдет;

Гуси высоко летят — к большому половодью;

Прилетели трясогузки — лед пойдет;

Если умыться до восхода солнца водой, в которой лежало яйцо и серебряный предмет — весь год будешь молодой и красивой;

Если в этот день обойти крест-накрест поле, огород или дачный участок — солнце быстрее растопит снег и будет хороший урожай;

Когда атмосферное давление не меняется 2-3 дня или же медленно спускается — хороший клев рыбы;

Считается, что в этот день начинают просыпаться медведи.

Фото: [ freepik.com ]

Именины в этот день празднуют: Бенедикта, Василиск, Евтропий, Зенон, Зоил, Клеоник, Пиама, Савин и Севастьян.

Ранее стало известно, какие дела лучше всего завершить в период ретроградного Меркурия с 15 марта по 7 апреля.