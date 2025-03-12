Лучше отложить: какие дела легче и эффективнее завершить в период ретроградного Меркурия с 15 марта

С 15 марта по 7 апреля Меркурий будет находиться в ретроградном движении. Многие боятся этого периода, а кто-то использует его себе во благо. Какие дела стоит отложить на период ретроградности Меркурия, чтобы завершить их намного быстрее и эффективнее, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик, астролог Элиана Астратова.

По словам эксперта, это отличное время для того, чтобы сосредоточиться на завершении уже начатых проектов.

«Ретроградный Меркурий — отличное время для работы над задачами, которые оставались без внимания или требуют переосмысления. Это может быть что угодно: от завершения незавершенных работ до переработки ранее разработанных концепций», — заявила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, продолжила она, это подходящий момент для работы с уже имеющимися, но не завершенными документами и материалами.

«Например, можно заняться редактированием текстов, доработкой отчетов или подведением итогов. Поскольку ретроградный Меркурий благоприятствует пересмотру и анализу, можно увидеть вещи с нового ракурса и улучшить качество работы. Также это время отлично подходит для восстановительных практик: встреч с давними друзьями или коллегами для обсуждения старых идей, которые можно оживить», — добавила Астратова.

Важно избегать новых начинаний, особенно важных дел, связанных с покупками, контрактами или подписями. В этом случае стоит подождать конца ретроградного периода.

«Вместо этого сосредоточьтесь на делах, которые помогут вам подготовиться к новым возможностям, когда Меркурий вернется в прямое движение, и отразить все накопленные идеи и проекты. В целом, ретроградный Меркурий может стать ценным временем для уяснения, рефлексии и завершения, если подойти к этому осознанно», — заключила Астратова.

Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю до конца марта.