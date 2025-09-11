Как унесшее 15 жизней наводнение в Индонезии повлияет на туризм из России

В результате внезапных наводнений, вызванных проливными дождями в двух провинциях Индонезии — Нуса-Тенггара и на Бали, обнаружены тела 15 погибших. Власти сообщают о 10 пропавших без вести. Подробнее о ЧП и как оно повлияет на поток туристов из России — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наиболее пострадавшей оказалась деревня Мопонго, где спасатели извлекли тела матери и ребенка, погребенных под слоем грязи. Также найдены тела мужчины в соседней деревне и трех членов семьи, чей дом был разрушен. Четыре человека из этой деревни числятся пропавшими, сообщает издание The Guardian.

На Бали обнаружено тело женщины возле рынка Бадунг в Денпасаре. Спасатели ведут поиски шести человек, пропавших без вести в этой провинции. Ранее в районе рынка Кумбасари были найдены тела восьми человек, в том числе четырех в разрушенном здании.

Наводнения, вызванные разливом рек, затопили девять городов и районов Бали. Сели и оползни накрыли деревни на склонах гор. Затоплено не менее 112 районов. На видеозаписях видно, как автомобили плавают в воде, спасатели помогают людям, оказавшимся на крышах домов.

Оползни привели к разрушению домов и магазинов, а также повредили дороги и мосты. Наводнение затопило тысячи домов и строений, что привело к отключению электричества и водоснабжения. Отели, рестораны, больницы и другие учреждения вынуждены использовать генераторы.

Более 800 человек были вынуждены искать убежище из-за подъема уровня воды до 2,5 метров. Спасательные работы затруднены из-за неблагоприятных погодных условий и сложного рельефа местности, сообщает The Associated Press.

Президент Союза туристических агентств Сергей Голов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что наводнение не повлияет на поток туристов из России.

«В Индонезию практически нет потока туристов. Если есть, то это частные лица и небольшие группы, поэтому я не думаю, что это сильно повлияет на поток туристов из России», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

