Как уснуть быстрее без таблеток: врач назвал главный вечерний ритуал

Теплый душ вечером поможет уснуть быстрее. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил врач-терапевт Красногорской клинической больницы Министерства здравоохранения МО Иван Еременко.

Ранее в СМИ сообщали, что розовый шум помогает мозгу быстрее успокоиться и легче уходить в глубокий отдых. Врач Еременко подчеркнул, что розовый шум относится к фоновым акустическим стимулам, которые могут способствовать снижению уровня корковой активации перед сном.

«За счет более мягкого распределения частот он воспринимается менее раздражающе, чем белый шум, и помогает нивелировать внезапные звуковые раздражители. Однако важно понимать, что звук — лишь вспомогательный инструмент», — пояснил эксперт.

По его словам, быстрое засыпание формируется прежде всего за счет гигиены сна.

«Человеку помогут регулярный режим [засыпание и пробуждение в одно и то же время], снижение световой нагрузки за час-два до сна, отказ от гаджетов, умеренная физическая активность в течение дня. Дополнительно теплый душ вечером, проветривание спальни и температура воздуха 18-20 градусов», — заключил Еременко.

Ранее стали известны лучшие сорта помидоров для Подмосковья.