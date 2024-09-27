Как в 2025 году взять отпуск на два месяца вместо 28 дней

Каждому сотруднику хочется, чтобы отпуск длился хотя бы чуть-чуть дольше, но официальных дней отдыха в году всего 28. Однако отчаиваться не стоит, потому что в 2025 году можно увеличить отпуск до 61 дня. Подробнее о том, как это сделать — в материале «Подмосковье сегодня».

Для того, чтобы отдохнуть не 10, а 12 дней в январе, необходимо взять отпускные на 9 и 10 число. В апреле увеличить период отдыха в праздники можно, оформив отпуск с 28 по 30 числа.

Далее можно отдохнуть целых 16 дней в мае, если сделать перерыв в работе с пятого по шестое, и еще дополнительные девять дней, если взять отпуск с 9 по 11 июня.

В августе работающие люди зачастую оформляют свой официальный отпуск, длящийся две недели. Но брать его стоит с понедельника первой недели по пятницу второй недели, а отправляться в путешествие в субботу перед началом отпуска. Тогда отдых увеличится с 14 до 16 дней.

Следующие дни, в которые необходимо взять отпуск — это пятое, шестое и седьмое ноября. Таким образом, вместо привычных трех дней можно отдохнуть восемь, а при соблюдении всех указанных советов — два месяца вместо 28 дней.

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