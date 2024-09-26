Пенсионерам снова повысят выплаты — правительство России приняло решение: чего ждать уже в следующем году

Премьер-министр РФ Михаил Мушистин анонсировал повышение МРОТ в 2025 году более чем на 16,5% — до 22 440 рублей. Уровень благосостояния российских граждан вырастет, однако не всем стоит рассчитывать на рост зарплаты, заявил кандидат экономических наук Александр Абрамов интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Повышение МРОТ скажется на жизни тех, кто зависит от выплат из бюджета: пенсионеров, получателей социальных пособий. По мнению эксперта, индексация выплат будет происходить в соответствии с инфляцией и с учетом новой величины МРОТ.

«Инфляционная тревога выросла. Расходы бюджета вырастут на 20%, это будет мощным давлением на повышение инфляции. Реально Банк России и правительство заявляют и делают резкие меры для возвращения инфляции к 4%. Понятно, что основной фактор роста инфляции — это бюджет, его ускоренные расходы на поддержание спроса со стороны населения. Новый бюджет вызывает в этой части тревогу», — отметил Абрамов.

Рост доходов в связи с увеличением минимального размера оплаты труда ожидает и работников бюджетной сферы. Кроме того, по словам экономиста, в соответствии с новой величиной МРОТ компаниям придется повысить доходы тех, кто получает низкую зарплату. Но занятым в частном бизнесе резкого роста благосостояния ждать не стоит.

«Сейчас много материалов о том, что в бизнесе уже достигнут некоторый предел роста заработной платы с точки зрения сохранности бизнеса, его эффективности. Конечно, в бизнесе зарплата будет расти значительно скромнее. В частном бизнесе», — заявил эксперт.

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