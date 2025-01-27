Как в Павлов День защитить дом от нечисти: народные приметы и запреты на 28 января

Православная церковь 28 января чтит память Павла Фивейского, а в народе дата больше известна как Павлов День. Подробнее о святом и запретах на 28 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой Павел Фивейский родом из города Фивы в Египте. По преданию, он был одним из первых учеников Христовых, который проповедовал христианские идеи и учения. Святой был известен своими чудесами, способностью исцелять больных и помогать страждущим. Всю жизнь Павел постоянно подвергался гонениям. Согласно преданию, был схвачен язычниками и осужден к смерти.

В церквах в этот день совершаются специальные литургии, на которых верующие читают молитвы о помощи, исцелении и благополучии. Верующие обращаются за заступничеством святого, прося о силе в борьбе с искушениями и невзгодами. В некоторых странах существует традиция в этот день уделять внимание благотворительности — помощи бедным и нуждающимся. Согласно народным приметам, 28 января существует риск получить порчу, а от нечистой силы спасались, повыв обувь после прогулки. Нельзя в этот день ругаться и оставлять жилище в грязи.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Дует ветер — к сырому году;

Синицы громко щебечут — к холодам;

Морозные узоры «смотрят» вниз — к урожайному году;

В Павлов День увеличивается риск получить порчу;

Если у вас есть колдовские способности, самое время найти себе ученика в этот день;

Чтоб домовой не бушевал — похвалите его за обеденным столом и налейте рюмку водки или вина;

Свадьбы или венчание 28 января — к счастливой супружеской жизни;

Родившемуся в этот день ребенку клали пучок льна в колыбельку и наряжали в льняную рубашку, чтобы был счастливым весь год;

Нельзя участвовать в ссорах, так как нечисть может забрать энергию;

Если не убраться в этот день и не поддерживать чистоту, начнется депрессия, тоска;

Чтобы нечисть не пробралась в дом, лучше протереть обувь после прогулки.

Именины в этот день празднуют: Павел, Михаил, Елена, Герасим, Вениамин, Максим, Прохор, Иван, Гавриил.

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