Как в Павлов День защитить дом от нечисти: народные приметы и запреты на 28 января

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сommons.wikimedia

Фото: [сommons.wikimedia]

Православная церковь 28 января чтит память Павла Фивейского, а в народе дата больше известна как Павлов День. Подробнее о святом и запретах на 28 января — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой Павел Фивейский родом из города Фивы в Египте. По преданию, он был одним из первых учеников Христовых, который проповедовал христианские идеи и учения. Святой был известен своими чудесами, способностью исцелять больных и помогать страждущим. Всю жизнь Павел постоянно подвергался гонениям. Согласно преданию, был схвачен язычниками и осужден к смерти.

В церквах в этот день совершаются специальные литургии, на которых верующие читают молитвы о помощи, исцелении и благополучии. Верующие обращаются за заступничеством святого, прося о силе в борьбе с искушениями и невзгодами. В некоторых странах существует традиция в этот день уделять внимание благотворительности — помощи бедным и нуждающимся. Согласно народным приметам, 28 января существует риск получить порчу, а от нечистой силы спасались, повыв обувь после прогулки. Нельзя в этот день ругаться и оставлять жилище в грязи.

freepik.com

Фото: [freepik.com]

Приметы

  • Дует ветер — к сырому году;
  • Синицы громко щебечут — к холодам;
  • Морозные узоры «смотрят» вниз — к урожайному году;
  • В Павлов День увеличивается риск получить порчу;
  • Если у вас есть колдовские способности, самое время найти себе ученика в этот день;
  • Чтоб домовой не бушевал — похвалите его за обеденным столом и налейте рюмку водки или вина;
  • Свадьбы или венчание 28 января — к счастливой супружеской жизни;
  • Родившемуся в этот день ребенку клали пучок льна в колыбельку и наряжали в льняную рубашку, чтобы был счастливым весь год;
  • Нельзя участвовать в ссорах, так как нечисть может забрать энергию;
  • Если не убраться в этот день и не поддерживать чистоту, начнется депрессия, тоска;
  • Чтобы нечисть не пробралась в дом, лучше протереть обувь после прогулки.

Именины в этот день празднуют: Павел, Михаил, Елена, Герасим, Вениамин, Максим, Прохор, Иван, Гавриил.

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