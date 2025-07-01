Обязан выплатить неустойку: что делать сотруднику, если работодатель задерживает зарплату

Многие работники хотя бы раз сталкивались с ситуацией, когда работодатель задерживает выплату заработной платы. В данном случае у работника есть конкретные законные механизмы защиты, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист компании Право-Сити Степан Углов.

По его словам, за каждый день задержки работодатель обязан выплатить неустойку в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ.

«Если задержка превышает 15 дней, работник вправе приостановить работу, уведомив об этом работодателя письменно, при этом за ним сохраняется средний заработок. Защитить свои права можно, направив письменную претензию работодателю с требованием выплатить долг и неустойку, а также обратившись с жалобой в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или в суд. Срок исковой давности по зарплатным спорам — один год», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Если работодатель продолжает игнорировать выплаты, можно подать заявление в Следственный комитет.

«Закон предусматривает уголовную ответственность: частичная невыплата более трех месяцев или полная невыплата более двух месяцев может повлечь уголовное дело по статье 145.1 УК РФ. Причем ответственность наступает независимо от того, оформлен ли сотрудник официально», — продолжил юрист.

При этом если работодатель погашает долг в течение двух месяцев после возбуждения уголовного дела, он освобождается от ответственности, что часто стимулирует его рассчитаться с работником.

«Главное — не бояться отстаивать свои права и фиксировать факт задержки в письменном виде. Это поможет защитить свои интересы и вернуть заработанное», — заключил Углов.

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