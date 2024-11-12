Как выбрать качественную икру в магазине: врач назвала 10 вещей, на которые нужно обратить внимание

Несмотря на то, что до Нового года остается больше месяца, многие россияне уже начинают закупаться продуктами, которые не портятся, но в ноябре стоят намного дешевле. Например, некоторые жители страны уже покупают красную икру. Однако существует риск попасться в руки мошенников. Интернет-издание «Подмосковье сегодня» узнало у врача-гастроэнтеролога Видновской клинической больницы Людмилы Сухоруковой, как выбрать качественную икру и на что стоит обратить внимание при покупке.

Специалист отметила, что приобретать икру стоит только в официальных магазинах компаний-производителей или в известных торговых сетях, где могут предоставить ветеринарное свидетельство.

«Обратите внимание на цену: слишком низкая может говорить о подделке или просроченной продукции. Смотрите дату изготовления и сроки годности продукта. В наименовании продукта должно присутствовать именно слово «икра». Если же на этикетке указано что-то другое, например, «рыбный продукт», покупать его не рекомендуется», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

На соответствие икры стандартам качества указывает ГОСТ или ТУ на упаковке продукта, продолжила она. Наличие первого предпочтительнее, так как он в приоритете рассматривает качество продукта и его безопасность для потребителя.

«Изучите состав. Вкусный и качественный деликатес не должен содержать вредных добавок. К их числу относится, в частности, E239 (уротропин). В составе хорошей икры на упаковке числятся сама икра определенного вида рыбы, соль и растительное масло. Допустимо и наличие консервантов, но лишь тех, что считаются безопасными и разрешены по ГОСТу: E200 (сорбиновая кислота) и Е211 (бензоат натрия)», — подчеркнула врач.

Специалист отметила, что, выбирая между икрой в жестяной и стеклянной таре, лучше отдавать предпочтение последней.

«Благодаря прозрачным стенкам вы легко сможете рассмотреть содержимое. Однако и у стекла есть свои минусы — продукт в нем сохраняется менее длительное время, чем в жестяной банке: срок годности такой икры обычно не превышает нескольких месяцев», — добавила Сухорукова.

Не менее важно, по словам гастроэнтеролога, обратить внимание на консистенцию продукта. Она должна быть однородной, зернистой.

«Допустимо наличие небольшого количества так называемого «джуса», то есть жидкости, которая появляется при разрушении икринок. Однако его должно быть не более 5% от общей массы», — заключила эксперт.

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