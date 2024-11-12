Москвичи больше не ходят в ТЦ: свыше 70% жителей столицы выбирают онлайн-шопинг
«Авито»: 71% москвичей выбирает онлайн-шопинг
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Большинство жителей Москвы (71%) предпочитают онлайн-шопинг походу в магазин, выяснили специалисты «Авито». Результаты исследования находятся в распоряжении интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Чаще всего делать покупки онлайн предпочитают респонденты от 18 до 44 лет, в основном — женщины. 31% москвичей ценят интернет-магазины за возможность сравнивать цены, больше всего это важно для людей старше 45 лет. За удобство и возможность делать покупки в любое время онлайн-шопинг выбирают 27% опрошенных, также преимущественно женщины. Для 20% москвичей важна доставка товаров на дом или в удобный пункт выдачи заказов, а 17% респондентов выбирают онлайн-магазины из-за широкого ассортимента.
При этом москвичи старше 45 лет по-прежнему отдают предпочтение офлайн-шопингу, молодежь в возрасте от 18 до 24 лет тоже ходит по магазинам, но ради удовольствия. В целом 64% опрошенных специалистами «Авито» делают покупки в торговых центрах. Половина мужчин, независимо от возраста, а также всех респондентов старше 55 лет делают покупки в конкретных офлайн-магазинах. Но в целом люди не выбирают определенную торговую точку или маркетплейс, постоянство отличает лишь 28% жителей столицы.
Ранее стало известно, сколько москвичи тратят на ЗОЖ в месяц.