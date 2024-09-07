Как защититься от мертвецов и почему нельзя переедать: народные приметы на 8 сентября

Издавна считалось, что ветки рябины, собранные именно 8 сентября, могут уберечь дом от нечистой силы, а любые ссоры способны затянуться на долгие годы. О чем еще предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Погодные поверья

Холодное утро в этот день предвещает раннюю зиму, иней на деревьях — к морозу, а туман — к теплу. Ненастье издавна определяли по лошади, которая бьет задней ногой.

Суровая зима, согласно приметам, ожидается, если к 8 сентября листья дуба и березы еще не опали. Много грибов — к хорошему клеву судака, а большое количество рябины — к холодам.

Обязательные дела на 8 сентября

8 сентября было принято готовить блюда из овса. Например, печенье, блины или кашу. Также считалось, что рожденная в этот день девочка будет счастлива и проживет долгую жизнь, если назвать ее Натальей.

Фото: [ медиасток.рф ]

Наши предки приносили домой ветки рябины, потому что верили, что сорванные именно в этот день они способны защитить от негатива загробного мира, а также кошмарных снов об усопших и явления мертвецов.

Что запрещено

Не принято 8 сентября пребывать в плохом настроении и жаловаться на свою жизнь. Согласно поверьям, это привлечет еще большие беды. Кроме того, нельзя лениться. Лучше всего заняться работами по дому, в саду или начать ремонт.

В этот день опасно ссориться с близкими и супругам. Считалось, что конфликт может испортить отношения на очень долгий срок. Не стоит переедать 8 сентября, так как в последствие не избежать финансовых трудностей.

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