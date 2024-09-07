Как защититься от мертвецов и почему нельзя переедать: народные приметы на 8 сентября
Фото: [МедиаБанк Подмосковья/Рой Евгений Александрович]
Издавна считалось, что ветки рябины, собранные именно 8 сентября, могут уберечь дом от нечистой силы, а любые ссоры способны затянуться на долгие годы. О чем еще предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
Погодные поверья
Холодное утро в этот день предвещает раннюю зиму, иней на деревьях — к морозу, а туман — к теплу. Ненастье издавна определяли по лошади, которая бьет задней ногой.
Суровая зима, согласно приметам, ожидается, если к 8 сентября листья дуба и березы еще не опали. Много грибов — к хорошему клеву судака, а большое количество рябины — к холодам.
Обязательные дела на 8 сентября
8 сентября было принято готовить блюда из овса. Например, печенье, блины или кашу. Также считалось, что рожденная в этот день девочка будет счастлива и проживет долгую жизнь, если назвать ее Натальей.
Фото: [медиасток.рф]
Наши предки приносили домой ветки рябины, потому что верили, что сорванные именно в этот день они способны защитить от негатива загробного мира, а также кошмарных снов об усопших и явления мертвецов.
Что запрещено
Не принято 8 сентября пребывать в плохом настроении и жаловаться на свою жизнь. Согласно поверьям, это привлечет еще большие беды. Кроме того, нельзя лениться. Лучше всего заняться работами по дому, в саду или начать ремонт.
В этот день опасно ссориться с близкими и супругам. Считалось, что конфликт может испортить отношения на очень долгий срок. Не стоит переедать 8 сентября, так как в последствие не избежать финансовых трудностей.
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