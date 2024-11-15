Какая погода на выходных ожидается в Москве и Подмосковье: тепло может вернуться

Небольшое потепление и дожди ожидаются в Москве и Московской области на выходных 16 и 17 ноября. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в субботу, 16 ноября, в столице ожидается облачная погода и небольшие осадки.

«Температура воздуха ночью -1…+1, днем +3…+5 градусов. В регионе ночью -4…+1 и снег, днем 0…+3 градуса, мокрый снег. Ветер юго-западный, западный от 5 до 10 метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 17 ноября, местами небольшой дождь. В Москве ночью +2…+4 градуса, днем +5…+7.

«В Подмосковье ночью от 0 до +5 градусов, днем +2…+7. Ветер юго-западный, от 6 до 11 метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый день новой рабочей недели, 18 ноября, также облачно и возможны небольшие осадки. Ночью температура воздуха составит от -1 до +4 градусов. Днем +1…+6. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду, заключил синоптик.

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