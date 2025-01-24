Какая погода ожидается в Подмосковье на выходных

Комфортная теплая погода ожидается в Москве и Московской области на выходных 25 и 26 января. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Эксперт отметил, что в субботу будет облачная погода, а также преимущественно без осадков.

«Температура ночью в столице -4…-2 градуса, по области -6…-1. Днем в Москве 0…+2, а в регионе -3…+2 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду. Местами гололедица», — заявил синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 26 января, в Москве сохранится облачная погода с небольшими осадками.

«Ночью температура -1…+1 градус, днем +2…+4. В Подмосковье также облачно и небольшие осадки. Ночью -4…+1 градус, днем -1…+4. Ветер юго-западный, 6-11 метров в секунду. Местами гололедица», — добавил Ильин.

Новая неделя 27 января начнется с небольшого дождя и облачной погоде. В ночное время температура в столице +1…+3, днем +3…+5 градусов. В регионе ночью небольшие осадки, а днем небольшой дождь. Температура -2…+3 градуса, а днем 0…+5. Ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду и местами гололедица.

Ранее стало известно, что сильная магнитная буря нароет Землю уже 25 января.