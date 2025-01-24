Сильная магнитная буря нароет Землю уже 25 января: прогноз по часам

Сильная магнитная буря накроет Землю уже в субботу, 25 января. Об этом свидетельствует график, опубликованный на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. Подробный прогноз по часам — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Прогноз по часам

Небольшие возбуждения магнитосферы начнутся с 15:00 в пятницу, 24 января. Они продлятся до полуночи и в субботу, 25 января с 0:00 до 3:00 магнитосфера окажется в красной зоне, но не дойдет до уровня G1 (слабая буря).

С 3:00 до 6:00 магнитосфера окажется в спокойном состоянии, но уже с 6:00 показатели вновь вырастут практически до уровня G2 (средняя буря). С 9:00 возбуждение пойдет на спад, пока не окажется в желтой зоне в 12:00. Буря завершится уже в 18:00 в субботу.

Опасность бурь и меры профилактики

Врачи утверждают, что магнитные бури не способны вызывать новые патологии, но могут усиливать и обострять уже имеющиеся хронические заболевания. Специалисты советуют воздержаться от чрезмерных нагрузок в период магнитных бурь.

Лучше всего — пить больше воды, отказаться от физических и эмоциональных нагрузок. Отдайте предпочтение легкой пище и не забывайте проверять уровень пульса и артериального давления. При ухудшении самочувствия следует обратиться к врачу.

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