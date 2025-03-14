Какие культуры сажали 15 марта: народные приметы в день святого Феодота
Фото: [freepik.com]
Православные верующие 15 марта чтят память священномученика Феодота, в народе известного как Федот-ветошник. Подробнее о запретах и приметах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».
История и обычаи
Священномученик Феодот был епископом Киринейским и жил в III веке. Святой был известен своей добродетелью и милосердием. В период гонений императора Ликиния он открыто проповедовал христианство, поддерживал верующих и помогал нуждающимся. Феодот отказался принести жертву языческим богам, за что был подвергнут жестоким пыткам и в конечном итоге казнен.
В этот день в храмах совершаются богослужения, восхваляющие мученический подвиг святого. Верующие молятся об укреплении веры, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных ситуациях. Имя Феодота связано с дарованием плодородия земле, поэтому к нему обращаются с просьбами о хорошем урожае. 15 марта следует сажать лук, баклажаны и сельдерей. А члена семьи, рожденного в этот день, угощают кашей с медом.
Фото: [freepik.com]
Приметы
- Гусь чистит и смазывает перья — к плохой погоде;
- Случится снежный занос — долго травы не будет;
- Длинные сосульки — весна будет долгая;
- Если метель или ветер в этот день — долго травы не будет;
- Мороз ударил — к плохому сенокосу, проблемам с кормом для скота;
- С утра идет снег — к раннему урожаю зерновых;
- Солнце в полдень — добрая примета, которая обещает хороший и богатый урожай хлеба;
- Если в этот день, не торгуясь, курить герань с красными цветами и поставить ее на подоконник — можно задобрить домового и заставить его служить;
- Сильная оттепель в этот день означала то, что под землей закипели все источники;
- Этот день известен частыми оттепелями;
- Если в семье есть человек, рожденный 15 марта, его нужно угостить его кашей на меду, чтоб его сердце принадлежало дому и семье;
- Посеять на Федота лук, баклажаны и сельдерей — к хорошему урожаю этих культур.
Именины в этот день празднуют: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.
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