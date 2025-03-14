Какие культуры сажали 15 марта: народные приметы в день святого Феодота

Православные верующие 15 марта чтят память священномученика Феодота, в народе известного как Федот-ветошник. Подробнее о запретах и приметах этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Священномученик Феодот был епископом Киринейским и жил в III веке. Святой был известен своей добродетелью и милосердием. В период гонений императора Ликиния он открыто проповедовал христианство, поддерживал верующих и помогал нуждающимся. Феодот отказался принести жертву языческим богам, за что был подвергнут жестоким пыткам и в конечном итоге казнен.

В этот день в храмах совершаются богослужения, восхваляющие мученический подвиг святого. Верующие молятся об укреплении веры, исцелении от болезней и помощи в трудных жизненных ситуациях. Имя Феодота связано с дарованием плодородия земле, поэтому к нему обращаются с просьбами о хорошем урожае. 15 марта следует сажать лук, баклажаны и сельдерей. А члена семьи, рожденного в этот день, угощают кашей с медом.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Гусь чистит и смазывает перья — к плохой погоде;

Случится снежный занос — долго травы не будет;

Длинные сосульки — весна будет долгая;

Если метель или ветер в этот день — долго травы не будет;

Мороз ударил — к плохому сенокосу, проблемам с кормом для скота;

С утра идет снег — к раннему урожаю зерновых;

Солнце в полдень — добрая примета, которая обещает хороший и богатый урожай хлеба;

Если в этот день, не торгуясь, курить герань с красными цветами и поставить ее на подоконник — можно задобрить домового и заставить его служить;

Сильная оттепель в этот день означала то, что под землей закипели все источники;

Этот день известен частыми оттепелями;

Если в семье есть человек, рожденный 15 марта, его нужно угостить его кашей на меду, чтоб его сердце принадлежало дому и семье;

Посеять на Федота лук, баклажаны и сельдерей — к хорошему урожаю этих культур.

Именины в этот день празднуют: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

Ранее врач Осипов рассказал, для кого весенний грипп опаснее всего.