Назад пути нет: россиянам изменят плату за отопление с 1 марта

С 1 марта 2025 года Минстрой РФ меняет порядок платы за отопление. Какие изменения ждут россиян — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На данный момент в России действуют два порядка платы за отопление: только в отопительный сезон или равными частями в течение всего года. Исключение составляет Москва, где расчеты производятся на основе показаний счетчиков за 5 лет.

Власти планируют установить в регионах единый порядок платы в осенне-зимний период, в таком случае собственники будут отдавать деньги за отопление по показаниям приборов учета. Чиновники полагают, что так система оплаты станет прозрачнее.

При этом регионы, где выбран равномерный способ оплаты отопления в течение года, смогут его сохранить. Субъектам, где плата берется только в отопительный сезон, перейти на другой порядок уже не получится, объяснил заместитель директора департамента развития ЖКХ Дмитрий Нифонтов. Власти планируют подтолкнуть всех на переход на плату за отопление по факту потребления.

Ранее стало известно, что с 1 июля тарифы ЖКХ в России будут проиндексированы в среднем на 11,9%. Рост цен на газ составит 10,3%, на электричество — 12,6%.