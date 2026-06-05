Какие сорта чая помогают расслабиться не хуже бокала вина

Любители чая утверждают, что некоторые сорта способны дарить расслабление, легкость и даже состояние, которое называют «чайным опьянением». В соцсетях все чаще появляются советы заменить бокал вина или пива чашкой пуэра, улуна или популярного габа-чая. Действительно ли чай может заменить алкоголь, и какие сорта расслабляют сильнее всего, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал мастер чайных церемоний Игорь Михелев.

Какие сорта чая чаще всего выбирают для расслабления

По его словам, среди любителей чая действительно существуют напитки, которые чаще других ассоциируются с приятным расслабляющим эффектом. В первую очередь это шу-пуэр, выдержанные темные улуны, красные китайские чаи и габа-чай.

При этом эксперт подчеркнул, что популярность габа-чая во многом связана с маркетингом. Хотя в нем действительно содержится гамма-аминомасляная кислота, ее количество в готовом напитке слишком мало, чтобы оказывать выраженное воздействие на организм.

«Люди часто ждут от габа-чая какого-то особого эффекта, но на практике основную роль играют вкус, аромат и общее впечатление от напитка. Его воздействие гораздо мягче, чем многие себе представляют», — отметил собеседник издания.

По его словам, зеленые чаи обычно ассоциируются с ощущением легкости и свежести, тогда как пуэры и красные чаи воспринимаются как более согревающие и расслабляющие.

Фото: [ «Подмосковье сегодня»/Елена Болотова ]

Может ли чай помочь отказаться от алкоголя

Михелев считает, что чай действительно способен стать полезной альтернативой спиртному для некоторых людей, однако причина кроется не в химическом составе напитка.

«Чай может помогать тем, кто пытается отказаться от алкоголя, благодаря ритуальности процесса. Когда человек заваривает чай, использует красивую посуду, уделяет время самому процессу, это создает эмоциональное удовлетворение и помогает переключить внимание. Здесь механизм ближе к медитации, чем к употреблению алкоголя», — объяснил эксперт.

При этом специалист напомнил, что чрезмерное употребление крепко заваренного чая тоже способно вызвать неприятные ощущения.

«Существует такое понятие, как сильное чайное опьянение. Если выпить слишком много крепкого чая, может появиться головокружение, тошнота и слабость. Некоторые даже сравнивают это состояние с легким похмельем. Но это скорее исключение, чем правило», — заключил Михелев.

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