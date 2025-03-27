Какие законы вступят в силу с 1 апреля 2025 года

С 1 апреля 2025 года в России вступят в силу сразу несколько нововведений. Они коснутся широкого круга вопросов, затронув как социальную, так и экономическую сферы. Подробнее о том, что изменится с 1 апреля, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

Экзамены по русскому и ПДД

С 1 апреля иностранные абитуриенты и школьники для поступления в учебное заведение будут обязаны сдать экзамен по русскому языку.

«И если для школьников будет достаточно пройти только тестирование на знание языка, то для поступления в российский вуз будущему абитуриенту придется сдать своеобразное ЕГЭ, подтверждающее свободное владение языком», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Изменения коснутся не только детей мигрантов. С 1 апреля 2025 года все иностранные граждане (исключение предусмотрено только для граждан Белоруссии), получившие вид на жительство в России или российское гражданство, будут обязаны пройти экзамены на знание ПДД для замены национальных водительских удостоверений на российские.

«Иностранцы, успевающие обменять свои действующие водительские удостоверения до 1 апреля 2025 года, пока могут сделать это в упрощенном порядке — без сдачи экзамена», — добавила Проданова.

Мобильная связь и банки

Не без внимания останется и мобильная связь. Теперь она будет ограничиваться количеством SIM-карт, зарегистрированных в расчете на одного человека.

«Данные о количестве сим-карт, которое с 1 апреля 2025 года не может превышать 20 штук, граждане смогут отследить на портале Госуслуг. Обращаю внимание, что ограничение будет распространяться только на новые договоры. Поэтому владельцы большого количества сим-карт, открытых ранее, могут не переживать. Это нововведение их не затронет», — продолжила экономист.

Изменения ожидаются и в банковской сфере. В апреле будет упрощено взаимодействие с биометрическими системами в банках.

«Также появится возможность воспользоваться семейной ипотекой по 6% годовых для приобретения жилья не только на первичном, но и вторичном рынках жилья. Но получить обычную ипотеку или автокредит станет сложнее», — отметила Проданова.

Для сокращения закредитованности населения Мегарегулятор получит право устанавливать макропруденциальные лимиты для банков и микрофинансовых организаций в данных сегментах.

«Ряд принципиальных нововведений коснутся и маркировки товаров, расчета стоимости ОСАГО, введения обязательных отчислений в федеральный бюджет в размере 3% для распространителей рекламы в интернете, вывоза мусора обслуживающими компаниями», — заключила экономист.

Ранее эксперт рассказала, какие социальные выплаты вырастут в России с 1 апреля.