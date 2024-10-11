Какие знаки зодиака больше предрасположены к квадробингу

Наличие предрасположенности разных знаков зодиака к тем или иным сферам деятельности, увлечениям и субкультурам доказано уже давно. Эзотерик и парапсихолог Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», какие знаки зодиака больше всего предрасположены к занятию квадробингом.

Она подчеркнула, что квадробинг «родился» в Японии уже давно, но стал популярным в России только в 2024 году. А предрасположены к таким увлечениям те знаки, которые имеют животное происхождение.

«Например, Тельцы, Раки, Львы, Рыбы, Овны. Также важно и в какой год родился человек, с каким годом этот знак совмещается. Наиболее предрасположенные к квадробингу это люди, рожденные в год овцы, собаки, свиньи, обезьяны и других животных», — пояснила эзотерик.

Она также добавила, что в список входят и год крысы, тигра, кролика, лошади.

«Все они могут иметь предрасположенность к таким увлечениям, но важно понимать точные данные человека, тогда приходит понимание — увеличивается связь или нет», — заключила Алиева.

Ранее эзотерик Алексеева рассказала, каким знакам зодиака в этом месяце повезет с деньгами.