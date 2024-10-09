Каким знакам зодиака в этом месяце повезет с деньгами

В октябре 2024 года астрологи предвещают уникальные финансовые возможности для определенных знаков зодиака. Известный эзотерик Инна Алексеева (Мишина) в беседе с «Подмосковье сегодня» рассказала , кому именно повезет с деньгами в этом месяце.

Первое место в списке везунчиков, по словам эксперта, занимают Львы.

«Это время, когда их прирожденные лидерские качества и харизма притянут деньги, как магнит. Успех будет сопутствовать в бизнесе и инвестициях. На втором месте находятся Тельцы. Практичный подход и упорный труд принесут им заслуженные плоды. Неожиданные доходы могут прийти через наследство или удачное сотрудничество», — пояснила эзотерик.

Близнецы занимают третью позицию, продолжила она. Повороты судьбы и новые знакомства откроют двери к финансовым возможностям, а их креативный подход может привести к успешному проекту.

«Раки также будут везучими благодаря финансовым советам от близких. Интуиция подскажет, как лучше распорядиться ресурсами. И, наконец, Стрельцы. Их оптимизм и деловая хватка привлекут инвестиции, способные изменить финансовую ситуацию к лучшему», — заключила Алексеева.

Ранее эзотерик рассказала, что звезды подготовили всем знакам зодиака на этой неделе.