Какой народный праздник отмечают 21 октября. Традиции и приметы в этот день

В православном календаре 21 октября отмечается день памяти преподобной Пелагеи Антиохийской и святого Трифона Вятского. Как появились праздники и о чем предупреждают народные приметы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции праздника

Этот праздник вобрал в себя богатую историю и глубокие традиции, связывая духовное наследие с народными обычаями. Пелагея, известная своей благочестивой жизнью и подвигами, стала символом верности и преданности Богу, оставив после себя множество благословений и чудес.

Святого Трифона почитают как защитника урожая и семьи. В народе существует множество обычаев, связанных с празднованием священного дня. В деревнях часто проводятся обряды, посвященные плодородию, во время которых люди молятся о хорошем урожае. Хозяева в этот день обязательно одевают свои поля, чтобы обеспечить достаток в дальнейшем.

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Приметы

Мыши роют норы на теплую сторону — к суровой зиме;

Поздние грибы предвещают поздний снег;

Если около солнца появился туманный круг — будет сухая и ясная погода;

Если луна в этот день в кругах, то грядущее лето будет сухим;

Лес сереет — к морозу;

Если облака плывут низко, значит в ближайшее время наступят сильные морозы;

В этот день начинали думать о зимней одежде, пытались подлатать старую и сшить новую.

Именины в этот день отмечают: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Дмитрий, Иван, Николай, Павел, Петр, Серафим, Ян, Елизавета, Мария, Надежда, Пелагея, Таисия, Татьяна.

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