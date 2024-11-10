Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 10 ноября

Православная церковь 10 ноября вспоминает мучеников Терентия, его жену Неониллу и их детей, которые приняли мученическую смерть за веру. О нелегкой жизни святых и народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Терентий был благочестивым человеком, преданным своей вере. Он отличался добротой и заботой о других. Вместе с женой Неониллой они преодолевали трудности, сталкиваясь с гонениями и испытаниями, но никогда не теряли веры в Бога. Согласно преданию, в тяжелые времена они отказались от идолопоклонства, выбрав путь, основанный на любви к Христу. На протяжении всей жизни они помогали нищим. Их стойкость не осталась незамеченной, в связи с чем их постигла мученическая смерть.

Церковь отмечает этот день с молитвами и богослужениями. Верующие собираются в храмах, где просят о помощи и благословении. Люди приносят цветы и свечи к иконам святых. У многих существует обычай готовить трапезу в честь Терентия и Неониллы. Жизнь святых также олицетворяет верность и любовь в браке.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Если в этот день искупать ребенка — он заболеет и не будет расти;

Если беременная женщина даст кому-то в долг — она отдаст судьбу ребенка в чужие руки;

10 ноября нельзя громко смеяться, чтобы не случились неприятности;

Нельзя рукодельничать, подметать и мыть голову;

Запрещено и насмехаться над другими людьми — будут смеяться и над тобой;

Быстрая оттепель в этот день — к долгому морозу;

Иней на деревьях — к морозу, туман — к оттепели;

Если осенью снега нанесено рано, значит и весна будет ранняя.

Именины в этот день празднуют: Тимофей, Николай, Иван, Максим, Арсений, Дмитрий, Павел, Кузьма, Георгий, Неонила.

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