Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 11 ноября

Церковь 11 ноября чтит память святой Анастасии и преподобного Аврамия. Чем прославились святые и о чем предупреждают народные приметы на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святая Анастасия, известная как Узорешительница, родилась в Риме в благочестивой семье. С юности она проявляла милосердие и сострадание, помогая страждущим и нуждающимся. Однажды, будучи свидетелем жестоких пыток христиан, она сама приняла мученическую смерть ради веры.

Отшельник и подвижник преподобный Аврамий жил в уединении, посвящая свою жизнь молитве. Его аскетическая жизнь притягивала людей, желающих получить наставление и поддержку в духовной жизни.

В день памяти этих святых читают молитвы, проводятся литургии, православные соблюдают пост. Верующие собираются в храмах, чтобы прославить святых и попросить благословения.

Фото: [ медиасток.рф ]

Приметы

Родившиеся 11 ноября проживут долгую жизнь, а также будут понимать язык животных;

Не следует оставлять в этот день ребенка одного — с ним может случиться неприятность;

Если женщина наденет коралловые бусы — они принесут счастье;

Перед стрижкой овцы, на ночь надо вложить в ножницы клок шерсти, чтобы задобрить домашних духов;

Если в этот день волки бродят стаями по полям, значит будет большое несчастье — эпидемия, голод или война;

Если провести день с семьей — она будет крепкой и дружной;

Иней ночью — к бесснежью днем;

Не стоит впускать в дом незнакомцев;

Женщинам нельзя ругаться с мужьями, чтобы не начался разлад в семье.

Именины в этот день отмечают: Кирилл, Николай, Кузьма, Иван, Евгений, Василий, Павел, Мария, Анастасия, Анна.

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