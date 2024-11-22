Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 23 ноября

Память святых Ераста и Родиона, а также святого Георгия Победоносца чтят в православной церкви 23 ноября. Подробнее о праздниках и народных приметах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святые Ераст и Родион стали символами любви и преданности. Ераст служил примером мужества в сложные времена, а Родион вдохновлял окружающих на простые, но благородные поступки. В этот день верующие собираются, чтобы помолиться и вспомнить о подвигах святых. В некоторых регионах устраиваются ярмарки, где проводятся мастер-классы по народным ремеслам.

Георгий Победоносец является символом силы, мужества и борьбы добра со злом. Согласно преданиям, Георгий родился в Каппадокии в семье римского военного и с ранних лет проявлял веру в Христа. Самая известная легенда — сражение святого с драконом, который терроризировал город Ливадия. Местные жители, испытывая ужас, начали предлагать чудищу в жертву своих детей, пока не вмешался Георгий Победоносец.

Особое значение имеет вечернее богослужение, где верующие поют тропари и рассуждают о добродетелях святых. Также издавна принято дарить друг другу небольшие подарки. Не принято 23 ноября начинать новые дела и давать деньги в долг. Нельзя ссориться с близкими и отправляться в долгий путь.

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Приметы

На Ераста нельзя отправляться в путь по льду, так как он сломается, каким бы прочным ни был;

Если угостить освященным хлебом того, с кем в ссоре — скоро будет примирение;

Молитва бедного человека в этот день быстрее дойдет до Бога;

Туман стелется по земле — к оттепели;

Много снега — зима будет мягкой;

Река покрылась гладким льдом — к скорой зиме;

Лучше лишний раз не выходить из дома, а тем более — не собираться в дальнюю дорогу;

Не желательно начинать новые дела, брать или давать деньги в долг;

Нельзя ссориться с близкими, чтобы не привело к затяжным конфликтам;

В этот день принято помогать нищим, которые постучали в дом.

Именины в этот день празднуют: Анна, Алексей, Петр, Николай, Иван, Александр, Денис, Константин, Борис, Михаил.

Ранее эксперт назвала лучшие имена для детей, которые родятся с 23 ноября по 22 декабря.