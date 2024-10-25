Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 25 октября

Народный православный праздник в память об Андрон Звездочете ежегодно отмечается 25 октября. Подробнее о святом, а также о народных приметах на этот день — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Святой Андрон Звездочет родился в небольшом селении. С раннего детства он был увлечен наблюдением за звездами, видя в них не просто светила, а послания из иных миров. Следуя зову своего сердца, Андрон принял решение стать искателем истин, погрузившись в изучение астрономии и философии. Он создал уникальную систему астрологических предсказаний, которая помогала людям находить путь в жизни, вдохновляя их на добрые дела.

Легенды гласят, что в критический момент, когда его селение столкнулось с бедствием, святый Андрон, следуя звездам, сумел предсказать беды и предупреждать односельчан.

По традиции, с утра люди собираются в храмах, где совершают молебны и просят о благополучии и защите от дождей и непогоды в зимний период. В народе считается, что в этот день святые звезды с небес наблюдают за земными делами, и поэтому важно быть добрым и отзывчивым. Вечером семьи собираются за столом, где непременно присутствуют блюда из рыбы и зерна — символы благополучия и изобилия.

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Приметы

Много ярких звезд — к урожаю гороха;

Падающие звезды — к ветру;

Кто в этот день родился, тот много горя хлебнет;

Северный ветер предвещает холод, южный — тепло;

25 октября нельзя громко смеяться, поскольку в этом случае человек мог подвергнуть себя мучениям;

Нельзя ненароком кого–то обидеть, иначе обидчику счастья не видать;

Если разница между дневной и ночной температурой увеличивается, то погода будет хорошая.

Именины в этот день отмечают: Тарас, Макар, Николай, Денис, Мартин, Богдан, Александр, Иван, Федот, Кузьма.

Ранее эзотерик раскрыла, что нельзя делать до конца октября.