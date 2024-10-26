Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 26 октября

Ежегодно 26 октября православная церковь чтит память святого Вениамина. Чем прославился преподобный и о чем предупреждают приметы этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и обычаи

Преподобный Вениамин Печерский — один из святых православной церкви, родился в знатной семье и вскоре избрал путь монашества. В 11 веке, оставив мирские заботы, он пришел в Киево-Печерскую лавру, где под предводительством преподобного Антония Печерского начал свою духовную жизнь. Вениамин был известен своей мудростью, обретя мир и покой в монашеском уединении.

Согласно преданию, он проводил дни в молитвах, исцеляя умы и сердца окружающих. Умер он в глубокой старости, оставив после себя множество учеников, которые продолжили его дело. По традиции, в этот день проводятся чтения акафиста преподобному Вениамину. В храмах проходят службы, где прихожане обращаются к святому с молитвой об утешении и исцелении.

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Приметы

Если 26 октября снова пошли грибы — раннего снега ждать не стоит;

Облака плывут по небу быстро и с южной стороны, значит в ближайшее время настанет непогода;

Утренняя заря серая, без ярких тонов и ветра — наступит хорошая погода;

Белый иней в этот день предвещает дождь, раннее пение петухов — тепло;

Запрещено в этот день мыться в бане после захода солнца и в одиночестве;

Нельзя рассказывать кому-либо о своих успехах, чтобы удача не отвернулась;

Не стоит давать и брать в долг в этот день, а также совершать крупные покупки, чтобы не лишиться крупных средств;

Чтобы не оказаться обманутым в этот день, было принято не разговаривать с незнакомцами.

Именины 26 октября празднуют: Иннокентий, Трофим, Фаддей, Николай, Карп, Вениамин, Никита.

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