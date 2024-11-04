Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 4 ноября

Православная церковь 4 ноября чтит память священномученика Серафима (Самойловича), архиепископа Угличского. Чем он прославился и о чем предупреждают народные приметы этого дня — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Родившись в конце 19 века, архиепископ Серафим с юных лет проявлял стремление к священству. С началом гонений на церковь в 1930-е годы, он проявил доблесть, отказываясь от компромиссов и сохраняя верность своим принципам. Его арест и последующее мученичество стали воплощением жертвы ради веры.

В храмах в этот день проходят торжественные службы, где священнослужители и прихожане собираются вместе, чтобы прославить его святость и подвиг. Особое значение имеет чтение молебнов и акафистов. В некоторых регионах проходят благотворительные ярмарки, на которых продаются изделия ручной работы, а собранные средства направляются на нужды церкви или помощь тем, кто в ней нуждается.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Согласно приметам, в этот день почти всегда идет дождь;

Собираться в дальнюю дорогу — к несчастью в пути;

Если день выдался туманным, значит настанет теплая погода;

Ясная и солнечная погода в течение дня — к морозу;

Женившиеся в это день, согласно поверьям, будут счастливы;

4 ноября нельзя заниматься домашней работой, уборкой или рукоделием;

Не стоит ругаться и думать о плохом.

Именины в этот день отмечают: Григорий, Николай, Ираклий, Максим, Владимир, Александр, Денис, Константин, Федор, Иван.

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