Какой сегодня православный праздник. Народные приметы на 6 ноября

Ежегодно 6 ноября считается Афанасьевым днем. В эту дату православная церковь чтит память святителя Афанасия I Константинопольского. Что известно о его жизни и о чем предупреждают народные приметы на 6 ноября — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Афанасий родился в 3-м веке. Он вырос в эпоху, когда христианство только начинало утверждаться. Афанасий получил образование в Александрии, а после, будучи избранным патриархом Константинополя в период споров о сущности Христовой природы, проявил мужество, заступаясь за православие. Патриарх претерпел множество изгнаний, однако провел свои последние дни в мире, оставив после себя духовное наследие.

В храмах проводятся богослужения, на которых верующие молятся святителю Афанасию и перечитывают его труды. Кроме того, в Афанасьев день принято помогать нуждающимся, как это делал сам святитель, а в домах издавна накрывали большой стол.

Фото: [ freepik.com ]

Приметы

Разбитое зеркало — к несчастью, но в этот день оно принесет особенно страшную беду;

Если за вами следует белая собака — весь год жизнь будет богатой и счастливой;

Если в этот день погадать на суженого — он обязательно покажется;

Родившиеся в этот день становятся гордыми и спокойными, а еще — 6 ноября рождаются художники;

Любые ритуалы в Афанасьев день работают намного сильнее;

Хорошей приметой считалось нечаянно упасть в яму — это предвещало долгую и счастливую жизнь;

В это утро было принято идти в храм и молиться иконе «Всех скорбящих Радость», а только потом приступать к делам.

Именины в этот день отмечают: Георгий, Афанасий, Петр, Ираклий, Николай, Иван, Алексей.

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