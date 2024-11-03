Шампиньоны или вешенки: как выбрать грибы в магазине зимой, чтобы не отравиться

Завершился сезон сбора грибов. Те, кто не успел запастись лесными дарами впрок, отправляются в магазины, где в основном продаются шампиньоны и вешенки. Секреты по покупке грибов зимой интернет-изданию «Подмосковье сегодня» раскрыла врач-диетолог, эндокринолог Анастасия Тараско.

По ее словам, состав грибов очень сильно зависит от почвы, на которой они произрастают. Из-за этого искусственно выращенные грибы могут быть безопаснее лесных, потому что их производство должно регламентироваться, подчеркнула Тараско. Предполагается, что почва для магазинных шампиньонов и вешенок подготовлена, не содержит тяжелых металлов и т.д., как это происходит с лесными грибами. Врач не рекомендовала давать дары леса детям до 5 лет, однако и магазинные грибы стоит не употреблять до 3 лет, потому что их белок тяжело переваривается.

«Если выбирать между вешенками и шампиньонами, состав у них очень похожий. Грибы низкокалорийные — около 30 ккал на 100 граммов. Шампиньоны содержат чуть больше белка, вешенки — клетчатки. Они похожи по составу микроэлементов, но в шампиньонах витамин С, в вешенках — железо», — отметила диетолог.

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Она подчеркнула: чтобы получить максимальное количество полезных и нужных питательных веществ, нужно чередовать вешенки и шампиньоны в своем рационе. Тараско дала практические советы по выбору грибов в магазине зимой:

обращайте внимание на срок годности товара;

внешний вид не должен вызывать сомнений: без плесени или гнили;

у грибов должен отсутствовать неприятный и нехарактерный запах.

Диетолог отметила, что если мы не успеваем съесть грибы после покупки до истечения срока годности или у них изменился внешний вид при нарушении условий хранения, продукт лучше выбросить. По ее словам, грибы, как и другие овощи и фрукты, не могут храниться дольше 5-7 дней.

Купленные свежие грибы также можно заморозить, в таком случае срок хранения увеличивается до 2-3 месяцев. Перед тем, как отправлять их в морозилку, необходимо обработать продукт — помыть и высушить, настояла Тараско.

«Морозилку и холодильную камеру нужно регулярно мыть и обрабатывать», — заключила врач.

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